Левам зірки віщують романтичні знайомства, а Скорпіонам слід підвести підсумки напередодні змін: гороскоп на 02-08 вересня

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 351

Овен (21.03-20.04)

Пробудження новизни супроводжуватиме всю вашу дiяльнiсть протягом тижня. Але у понедiлок можуть наздогнати старi проблеми. Зробiть те, що у ваших силах, а з вiвторка вже приступайте до реалiзацiї нових iдей. Знайомства, обговорення спiльних проектiв, обмiн корисною iнформацiєю послужить активному розвитку кар`єрних планiв вже найближчим часом. Зробiть всю необхiдну домашню роботу у п`ятницю, щоб мати бiльше вiльного часу у вихiднi особисто для себе. Сприятливi днi: 2, 8; несприятливi: 7.

Тілець (21.04-21.05)

Ваша робота починає приносити задоволення, i у вiдносинах з колегами тепер вiдчувається бiльше згоди i комфорту. Використовуйте цей тиждень для вирiшення тих питань, якi допоможуть вам затвердитися на нових позицiях. Ви можете одержати пропозицiї про нову спiвпрацю. I цiлком iмовiрно, що особистi симпатiї i протекцiя зараз грають далеко не другорядну роль. Суботу присвятiть своїм близьким, влаштуйте невелике домашнє свято. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 3.

Близнюки (22.05-21.06)

Прекрасний час, який розбудить вашi творчi резерви i ентузiазм. У понедiлок спробуйте закiнчити те, що ви обiцяли колегам або близьким. Вiвторок i середа — кращi днi на цьому тижнi для укладення угод, посередницьких операцiй i ринкових операцiй. Можливi несподiванi подiї, якi примусять вас швидко переорiєнтовуватися на новий напрям або переглянути своє вiдношення до якоїсь теми або партнерства. Вихiднi сприятливi для поїздок. Сприятливi днi: 2, 7; несприятливi: 3.

Рак (22.06-22.07)

Ви входите в смугу сприятливих змiн. I зараз багато чого залежить вiд того, якi теми ви обговорюєте з близькими людьми i дiловими партнерами. Як нiколи важливо знайти спiльнi цiлi, iнтереси, розподiлити ролi i навантаження. Як i ранiше багато часу займатимуть домашнi справи. I ця сторона життя принесе вам багато приємних моментiв, якщо ви реалiзовуватимете дизайнерськi, композицiйнi рiшення. У вихiднi є сенс розширити коло спiлкування i вiдпочити вiд всiх справ. Сприятливi днi: 4, 5; несприятливi: 8.

Лев (23.07-23.08)

Цей час оптимальний для змiцнення зв`язкiв, оформлення союзiв i угод. Приступайте до найбiльш важливих справ з вiвторка. Поїздки i вiдрядження будуть хорошим стимулом для розвитку нового напряму у вашiй дiяльностi. Можливi i знайомства романтичного характеру. У четвер i п`ятницю залиште бiльше часу для домашнiх справ. Добре купувати предмети для прикраси iнтер`єру — аксесуари, посуд, тканини або щось особисто для себе. Сприятливi днi: 2, 8; несприятливi: 5.

Діва (24.08-23.09)

Напруга попереднiх тижнiв вже позаду, i вашi плани тепер реалiзуються в сприятливiших умовах. Середа — оптимальний день для того, щоб зважитися на початок нової справи i вiдкрито заявити оточуючим про свої намiри. Чекайте сюрпризiв i готуйтеся внести корективи в схеми вiдносин, що вже склалися. У вас є ще два тижнi, щоб зробити якомога бiльше iз запланованого, а потiм мати можливiсть зосередитися на своєму особистому життi i захопленнях. Сприятливi днi: 6, 7; несприятливi: 3.

Терези (24.09-23.10)

Важливiсть цього тижня важко переоцiнити. Зараз ви одержуєте вiдповiдi i дивiденди на зусилля, зробленi протягом року, i формуєте основи для розвитку нових напрямiв. Це i оптимальний час для ухвалення важливих рiшень в особистому життi. Середа — кращий день для рекламних заходiв, зустрiчей i оформлення дiлових i особистих вiдносин. У четвер i п`ятницю у вас з`явиться можливiсть серйознiше вникнути в суть змiн, що вiдбуваються. Сприятливi днi: 4, 8; несприятливi: 3.

Скорпіон (24.10-22.11)

Напередоднi важливих змiн в дiловому i особистому життi було б непогано пiдвести пiдсумки i розiбратися, чого ви хочете насправдi. Романтичнi iлюзiї поки можуть тримати вас в станi очiкування, але це зовсiм не те, що незабаром одержить розвиток. Звернiть увагу на iнформацiю, одержану у вiвторок. Вона може вiдкрити вам новi межi справи, якою ви займаєтеся, або допоможе перевести на «новi рейки» вiдносини з кимось iз важливих осiб. Сприятливi днi: 5; несприятливi: 7.

Стрілець (23.11-21.12)

Вся суперечнiсть ситуацiї на цьому тижнi полягає в поєднаннi нових можливостей i старих зобов`язань. Намагайтеся знайти баланс у вiвторок i середу. Оточуючi будуть схильнi сприяти просуванню ваших нових iдей i нададуть допомогу в особистих питаннях. Не соромтеся просити, якщо вам щось потрiбно — незабаром ваше становище дасть можливiсть вiдповiсти добром на добро i зробити багато корисних нововведень в загальну справу. Сприятливi днi: 7, 8; несприятливi: 3.

Козеріг (22.12-20.01)

Цей тиждень зажадає концентрацiї на тiй частинi вашої дiяльностi, вiд якої ви чекаєте доходу в перспективi. Можуть з`явитися проблеми, i вам краще не слухати поради оточуючих, а розраховувати на власний здоровий глузд. Рiшучi дiї у вибраному напрямi будуть виправданi у четвер. Можливо, ви захочете переглянути свої зобов`язання i вiд чогось звiльнитися. У суботу, навпаки, оптимальними будуть новi угоди i початок вiдносин. Сприятливi днi: 4, 6; несприятливi: 2.

Водолій (21.01-19.02)

Обставини складаються для вас кращим чином, хоча ви можете бути налаштованi на щось iнше. Середа виявиться поворотним днем, коли ви зважитеся на перегляд своїх вiдносин або обов`язкiв. Змiни оптимальнi, але вам доведеться швидко розставити акценти i залишити сумнiви щодо зробленого вибору. Тиждень пiдходить для поїздок. Вiзьмiть невелику вiдпустку або хоч би один день проведiть так, як вам хочеться. Це допоможе швидко вiдновити форму. Сприятливi днi: 3, 5; несприятливi: 7.

Риби (20.02-20.03)

На рiдкiсть вдалий перiод. Без особливих зусиль ви досягнете успiху в тих справах, якi запланували i легко погоджуєте з партнерами спiльнi iнтереси i цiлi. З середи з`являться новi обставини, якi допоможуть вам вiдкоректувати напрям для ще бiльшого успiху. Фiнансова сторона ваших справ зараз складається сприятливо, i варто подумати про те, що хорошi часи не можуть тривати вiчно — i зробити вiдповiднi внески i накопичення. Сприятливi днi: 7, 8; несприятливi: 2.