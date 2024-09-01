Четверо вихованців Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного здобули медалі на змаганнях з кікбоксингу

Минулої п’ятниці, 30 серпня, у Полтаві відбулись обласні змагання з кікбоксингу WAKO, у якому взяли участь вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного.
Про це йдеться на сторінці ліцею у Facebook.
У змаганнях брали участь учні та випускник ліцею. Четверо юних спортсменів вибороли призові місця та медалі, а дехто здобув по 2-3 медалі у різних видах змагань.
І місце — Володимир Остапець в розділі лайт-контакт та кік-лайт
І місце — Іван Дядик в розділі лайт-контакт та кік-лайт.
ІІ і ІІІ місце — Арсеній Дяченко.
3 третіх місця — Максим Луценко.
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