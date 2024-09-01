Четверо вихованців Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного здобули медалі на змаганнях з кікбоксингу

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 99

У ліцеї дякують тренерам юних кікбоксерів Артему Григоряну та Олегу Корабельникову

Минулої п’ятниці, 30 серпня, у Полтаві відбулись обласні змагання з кікбоксингу WAKO, у якому взяли участь вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного.

Про це йдеться на сторінці ліцею у Facebook.

У змаганнях брали участь учні та випускник ліцею. Четверо юних спортсменів вибороли призові місця та медалі, а дехто здобув по 2-3 медалі у різних видах змагань.

І місце — Володимир Остапець в розділі лайт-контакт та кік-лайт

І місце — Іван Дядик в розділі лайт-контакт та кік-лайт.

ІІ і ІІІ місце — Арсеній Дяченко.

3 третіх місця — Максим Луценко.