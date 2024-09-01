У понеділок, 2-го вересня, в Кременчуці будуть планові відключення світла: де та коли

Ці відключення пов’язані із ремонтними роботами та не стосуються можливих графіків погодинного відключення світла
У понеділок, 2-го вересня, на деяких вулицях Кременчука буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».
вул. Великокохнівська, 12-28А;
проїзд Великокохнівський, 1-61;
вул. Молодіжна, 4А;
пров. 1-й Деповський; Вагонний; Господарський; Динамівський; Малокохнівський;
туп. 1-й -4-й Малокохнівський;
вул. Богуна; Господарська; Д. Кострова; Дружинницька; І. Багряного; І. Дзюби; Л. Орнштейна; М. Кривоноса; Нижня; П. Скоропадського; П. Мирного; Паризька; Рєпіна; Щаслива.
вул. Щаслива, 2-40;
пров. Новогеоргієвський, 10А;
пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2;
пров. Ударний, 2Б-16;
пров. Фізкультурний, 1А-22.
вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
вул. Гайдамацька, 80-145;
вул. Народних Ополченців, 1-46;
вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
пров. Гарматний,3-22;
пров. Калиновий, 1-9А;
пров. Криворізький, 2/2-18;
пр. Ополченський, 6-14.
вул. Вітчизняна, 5-8;
вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87;
вул. Гійома Боплана, 77-92;
вул. Кооперативна, 1-28/75;
пров. Луговий, 17-19;
пр. Луговий, 10-15.
вул. Гайдамацька, 46-83;
вул. Михайлівська, 3-13;
пров. Михайлівський, 17-32;
вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10.
вул. Військова, 1/37-15;
вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
вул. Деповська, 56-63/5;
вул. Миколи Кучми, 43-72;
вул. Редутна, 77/2,87/26;
пров. Редутний, 10-29;
пров. Столярний, 20-39
туп. 1-й Деповський, 3-8;
туп. 2-й Деповський, 3-7;
вул. Деповська, 1-57;
вул. Запорізька, 7,10,12;
вул. Миколи Кучми, 1-46;
вул. Редутна, 27-37/14;
пров. Сковороди, 2-8;
пров. Столярний, 32-57;
вул. Фурштадська, 1-19/25.
пров. Господарський, 7-12;
пр. Зерновий, 2/18-8/7;
вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
пр. Польський, 5-14/1;
вул. Льва Орнштейна, 7-30;
вул. Катерини Білокур, 2-30;
пров. Четвертого Універсалу, 1-8.
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;
вул. Олексія Древаля, 96/2-115.
просп. Полтавський, 5-44/2;
вул. Романа Шухевича, 3-9.
вул. Володимира Великого, 72;
вул. Мрії, 20, 22.
наб. Лейтенанта Дніпрова;
вул. Республіканська, 98-138;
вул. Космічна;
вул. Володимира Івасюка; Ковальська; Ливарна; Лінійна; Михайла Драгоманова; Павла Чубинського; Івана Приходька; Художня; Революціонерів; Чумацький Шлях;
пров. 1-й Ливарний; Василя Докучаєва; Літописний; Мирний; Петра Ракітіна; Тополевий; Художній; Яблуневий.
пров. Веселий, 10;
вул. Івана Франка, 29, 33;
вул. Перекопська, 40;
с. Мала Кохнівка.
с. Потоки.
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