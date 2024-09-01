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У понеділок, 2-го вересня, в Кременчуці будуть планові відключення світла: де та коли

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 148

 

Ці відключення пов’язані із ремонтними роботами та не стосуються можливих графіків погодинного відключення світла

У понеділок, 2-го вересня, на деяких вулицях Кременчука буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

вул. Великокохнівська, 12-28А;

проїзд Великокохнівський, 1-61;

вул. Молодіжна, 4А;

пров. 1-й Деповський; Вагонний; Господарський; Динамівський; Малокохнівський;

туп. 1-й -4-й Малокохнівський;

вул. Богуна; Господарська; Д. Кострова; Дружинницька; І. Багряного; І. Дзюби; Л. Орнштейна; М. Кривоноса; Нижня; П. Скоропадського; П. Мирного; Паризька; Рєпіна; Щаслива.

З 8.00 до 17.00

вул. Щаслива, 2-40;

пров. Новогеоргієвський, 10А;

пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2;

пров. Ударний, 2Б-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22.

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80-145;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний,3-22;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14.

вул. Вітчизняна, 5-8;

вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87;

вул. Гійома Боплана, 77-92;

вул. Кооперативна, 1-28/75;

пров. Луговий, 17-19;

пр. Луговий, 10-15.

вул. Гайдамацька, 46-83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10.

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2,87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7,10,12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25.

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-30;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8.

вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;

вул. Олексія Древаля, 96/2-115.

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3-9.

вул. Володимира Великого, 72;

вул. Мрії, 20, 22.

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Республіканська, 98-138;

вул. Космічна;

вул. Володимира Івасюка; Ковальська; Ливарна; Лінійна; Михайла Драгоманова; Павла Чубинського; Івана Приходька; Художня; Революціонерів; Чумацький Шлях;

пров. 1-й Ливарний; Василя Докучаєва; Літописний; Мирний; Петра Ракітіна; Тополевий; Художній; Яблуневий.

З 8.00 до 19.00

пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29, 33;

вул. Перекопська, 40;

с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 20.00

с. Потоки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго планові відключення відключення електроенергії відключення світла
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