У понеділок, 2-го вересня, в Кременчуці будуть планові відключення світла: де та коли

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Ці відключення пов’язані із ремонтними роботами та не стосуються можливих графіків погодинного відключення світла

У понеділок, 2-го вересня, на деяких вулицях Кременчука буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 вул. Великокохнівська, 12-28А; проїзд Великокохнівський, 1-61; вул. Молодіжна, 4А; пров. 1-й Деповський; Вагонний; Господарський; Динамівський; Малокохнівський; туп. 1-й -4-й Малокохнівський; вул. Богуна; Господарська; Д. Кострова; Дружинницька; І. Багряного; І. Дзюби; Л. Орнштейна; М. Кривоноса; Нижня; П. Скоропадського; П. Мирного; Паризька; Рєпіна; Щаслива. З 8.00 до 17.00 вул. Щаслива, 2-40; пров. Новогеоргієвський, 10А; пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2; пров. Ударний, 2Б-16; пров. Фізкультурний, 1А-22. вул. Академіка Герасимовича, 95-166; вул. Гайдамацька, 80-145; вул. Народних Ополченців, 1-46; вул. Чумацький Шлях, 87-123А; пров. Гарматний,3-22; пров. Калиновий, 1-9А; пров. Криворізький, 2/2-18; пр. Ополченський, 6-14. вул. Вітчизняна, 5-8; вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87; вул. Гійома Боплана, 77-92; вул. Кооперативна, 1-28/75; пров. Луговий, 17-19; пр. Луговий, 10-15. вул. Гайдамацька, 46-83; вул. Михайлівська, 3-13; пров. Михайлівський, 17-32; вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21; пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10. вул. Військова, 1/37-15; вул. В’ячеслава Чорновола, 29; вул. Деповська, 56-63/5; вул. Миколи Кучми, 43-72; вул. Редутна, 77/2,87/26; пров. Редутний, 10-29; пров. Столярний, 20-39 туп. 1-й Деповський, 3-8; туп. 2-й Деповський, 3-7; вул. Деповська, 1-57; вул. Запорізька, 7,10,12; вул. Миколи Кучми, 1-46; вул. Редутна, 27-37/14; пров. Сковороди, 2-8; пров. Столярний, 32-57; вул. Фурштадська, 1-19/25. пров. Господарський, 7-12; пр. Зерновий, 2/18-8/7; вул. Івана Багряного, 22/3-38/18; пр. Польський, 5-14/1; вул. Льва Орнштейна, 7-30; вул. Катерини Білокур, 2-30; пров. Четвертого Універсалу, 1-8. вул. Іллі Мєчнікова, 3-10; вул. Олексія Древаля, 96/2-115. просп. Полтавський, 5-44/2; вул. Романа Шухевича, 3-9. вул. Володимира Великого, 72; вул. Мрії, 20, 22. наб. Лейтенанта Дніпрова; вул. Республіканська, 98-138; вул. Космічна; вул. Володимира Івасюка; Ковальська; Ливарна; Лінійна; Михайла Драгоманова; Павла Чубинського; Івана Приходька; Художня; Революціонерів; Чумацький Шлях; пров. 1-й Ливарний; Василя Докучаєва; Літописний; Мирний; Петра Ракітіна; Тополевий; Художній; Яблуневий. З 8.00 до 19.00 пров. Веселий, 10; вул. Івана Франка, 29, 33; вул. Перекопська, 40; с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 20.00 с. Потоки.

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