На Полтавщині цього року майже 3,5 тисячі родин отримали «пакунок малюка» або грошову компенсацію

Держава підтримує сім'ї з новонародженими, щоб у перші дні життя забезпечити дитину всім необхідним. Із початку року на Полтавщині майже 3,5 тисячі родин отримали «пакунок малюка» або грошову компенсацію.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
— Бокс видали 1328 батькам, 2113 сімʼям — грошову допомогу на 16 млн грн. Вартість одного «пакунка малюка» — 7689 гривень. Цьогоріч оновили його вміст. Додали товари, на які є попит. Наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки. Нині у боксі понад 90 якісних речей — підгузки, ковдри, одяг, рушник, іграшки. Також книга «Від народження до року», яку розробили представники ЮНІСЕФ, — написав він.
Отримати «пакунок малюка» можна у пологовому будинку, або протягом 30 днів після народження дитини подати заяву та необхідні документи до органів соцзахисту населення за місцем проживання. Для компенсації потрібно звернутися із заявою протягом року.
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