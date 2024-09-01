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На Полтавщині цього року майже 3,5 тисячі родин отримали «пакунок малюка» або грошову компенсацію

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 104

 

Вартість одного «пакунка малюка» – 7689 грн

Держава підтримує сім'ї з новонародженими, щоб у перші дні життя забезпечити дитину всім необхідним. Із початку року на Полтавщині майже 3,5 тисячі родин отримали «пакунок малюка» або грошову компенсацію.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Бокс видали 1328 батькам, 2113 сімʼям — грошову допомогу на 16 млн грн. Вартість одного «пакунка малюка» — 7689 гривень. Цьогоріч оновили його вміст. Додали товари, на які є попит. Наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки. Нині у боксі понад 90 якісних речей — підгузки, ковдри, одяг, рушник, іграшки. Також книга «Від народження до року», яку розробили представники ЮНІСЕФ, — написав він.

Отримати «пакунок малюка» можна у пологовому будинку, або протягом 30 днів після народження дитини подати заяву та необхідні документи до органів соцзахисту населення за місцем проживання. Для компенсації потрібно звернутися із заявою протягом року.

— Така підтримка важлива для багатьох родин. Дбаємо про найцінніше — майбутнє нашої країни, — зазначив Філіп Пронін.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Філіп Пронін пакунок малюка
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