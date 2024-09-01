Знущання над 12-річним хлопцем на Полтавщині: прокуратура проводить розслідування, 4-х поліцейських відсторонили (додано)

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 506

Службове розслідування проводиться щодо дій працівників поліції, які своєчасно не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину, обмежившись адмінвідповідальністю батьків кривдників

У селищі Котельва на Полтавщині стався жахливий злочин: троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця. Сексуальне насилля зняли на відео, яке розповсюдили серед знайомих. Згодом стало відомо, що матерів кривдників притягнули до адміністративної відповідальності та присудили їм штраф «за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей» у розмірі 850 та 1150 гривень.

Повідомлення про цей злочин 30 серпня почали ширитися у соцмережах Котельви та усієї області. Місцеві мешканці пишуть, що подія трапилася ще у червні, проте набула суспільного розголосу лише зараз. За попередніми даними, двоє кривдників — 14-річні підлітки, а третій, ймовірно, є повнолітнім.

31 серпня під Котелевським відділенням поліції зібралися близько 20 людей, зокрема, матері неповнолітніх дітей, з вимогами покарання винних у злочині.

У Котельві на Полтавщині троє підлітків зґвалтували малолітнього хлопця

Учора, 31 серпня, за даним фактом слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та почали досудове розслідування за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Учора ввечері на цей жахливий випадок зреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який висловив обурення бездіяльністю поліції Полтавщини у справі щодо побиття та зґвалтування малолітнього. Він запитав у правоохоронців: «З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?».

— З соцмереж мені стало відомо, що у селі Котельва троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця. Його побили та вчинили сексуальне насильство. Як тільки я про це дізнався, мій Представник у Полтавській області Владислав Носенко спільно з начальником Полтавської Районної військової адміністрації Дмитром Романовим виїхали на місце і поспілкувалися з головою територіальної громади, керівником служби у справах дітей і керівником місцевої поліції, — повідомив омбудсман.

Він зазначив, що подія сталася ще в середині червня, однак правоохоронні органи про даний факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців, а третього хлопця, який брав участь у знущанні, правоохоронці навіть не намагались встановити.

Дмитро Лубінець підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності.

Як стало відомо сьогодні, в інцидент, який набув суспільного розголосу, втрутився Офіс генпрокурора — 4 посадові особи Нацполіції відсторонені від виконання службових обовʼязків.

Офіс генпрокурора повідомив, що органи прокуратури Полтавської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло,

вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 КК України). Правоохоронці опрацьовують фото та відеоматеріали, оприлюднені у соціальних мережах.

— Окрім цього, прокуратура ініціювала проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, які не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого. Наразі 4 особи відсторонені від виконання службових обовʼязків, — заявили в Офісі генпрокурора.

Додано:

Як стало відомо, керівництво поліції Полтавщини відсторонило від виконання службових обовʼязків чотирьох поліцейських - дисциплінарна комісія проводить службове розслідування

Наказом Головного управління НП Полтавщини відсторонені від виконання службових обовʼязків на період службового розслідування начальник сектору поліцейської діяльності в селищі Котельві, його заступник та інспектор ювенальної превенції, а також заступник начальника поліції Зінькова, який на момент виявлення злочину стосовно малолітнього хлопчика виконував обовʼязки начальника сектору поліцейської діяльності в Котельві.

По завершенню службового розслідування будуть прийняті відповідні управлінські рішення згідно з законом.