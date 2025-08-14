Амброзія на Полтавщині: небезпечний бур’ян шкодить здоров’ю

З середини липня до середини жовтня амброзія полинолиста активно цвіте й виділяє пилок, що може викликати алергію навіть у тих, хто раніше її не мав

Амброзія полинолиста — карантинний бур’ян, пилок якого входить до числа найсильніших природних алергенів. В Україні цю рослину внесено до Переліку регульованих шкідливих організмів. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Одна рослина може виробити до 1 млрд пилкових зерен за сезон, тоді як для розвитку алергії достатньо лише 10 зерен на 1 м³ повітря. Симптоми алергії: закладеність носа, нежить, чхання, кашель, почервоніння очей, висипи, у важких випадках — набряк дихальних шляхів чи анафілактичний шок.

Як уберегтися в сезон цвітіння:

уникайте перебування на вулиці з 10:00 до 17:00, особливо у вітряні дні;

тримайте вікна зачиненими, користуйтеся сонцезахисними окулярами;

після вулиці приймайте душ та переодягайтеся;

не сушіть одяг надворі.

Амброзія шкодить і сільському господарству: зменшує врожай, погіршує якість кормів, виснажує ґрунт і ускладнює збір урожаю.

Методи боротьби: агротехнічний (сівозміна, обробка ґрунту), хімічний (гербіциди на ранніх етапах росту), механічний (викорчовування або скошування перед цвітінням).

Фахівці наголошують: знищення амброзії — спільне завдання громад, фермерів та жителів. За законом у разі виявлення бур’яну запроваджують карантинні заходи, а ввезення насіння чи зерна, засміченого амброзією, заборонене.