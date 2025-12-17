Олена Шуляк
Кременчук, Надзвичайні новини

У Недогарках поблизу Кременчука учора сталася смертельна ДТП — поліція шукає свідків

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 415

 

Поліція розслідує обставини події

16 грудня близько 17.45 на вулиці Київській у селі Недогарки Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль MAN, під керуванням 44-річного водія, наїхав на пішохода, який перебував на проїзній частині. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 57-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці. Зі слів водія вантажівки, до даної ДТП може бути причетний ще один автомобіль, який зник з місця події.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції почав розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

— Шановні громадяни! Якщо ви стали очевидцем даної ДТП або володієте інформацією, яка може пришвидшити розслідування кримінального провадження, просимо поінформувати поліцію за телефоном: (096) 690 53 50 або 102, — закликають правоохоронці.

 

Нагадаємо, учора ми писали, що на Полтавщині автівка збила пішохода — чоловік загинув на місці ДТП.

Раніше ми писали, що поблизу села Кияшки на Кременчуччині вантажівка Mercedes збила пішохода — постраждалого у тяжкому стані доставили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

Автор: Віктор Крук
ДТП Кременчуцький район пішохід загинув
