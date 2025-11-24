У Кременчуцькому районі внаслідок аварії загинув пішохід — поліція

Сьогодні, 24 листопада, близько 05.40 поблизу села Кияшки на Кременчуччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, вантажівка Mercedes, якою керував 42-річний водій, збила пішохода. Постраждалого — 48-річного чоловіка — у тяжкому стані доставили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

Поліція готує внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Причини та всі обставини аварії встановлюють слідчі.

