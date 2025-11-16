У Чутовому водій Toyota збив пішохода: чоловік загинув

15 листопада близько 16.30 на вулиці Полтавський Шлях у селищі Чутове сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою версією слідства, Toyota Land Cruiser під керуванням 37-річного водія наїхала на 77-річного пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Слідче управління поліції області, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
Причини та обставини аварії встановлюють слідчі.
Нагадаємо, того ж вечора у Кременчуці водій Tesla збив велосипедиста та втік з місця ДТП.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.