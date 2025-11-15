15 листопада на вулиці Університетській у Кременчуці водій автомобіля Tesla збив велосипедиста та після цього зник з місця ДТП. Про подію повідомили очевидці у соцмережах.
Унаслідок зіткнення велосипедист отримав травми та був госпіталізований до лікарні.
На місці працюють слідчі. Поліція встановлює особу кермувальника та надає події правову оцінку.
