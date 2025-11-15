На Полтавщині у ДТП загинуло двоє людей: Mercedes зіткнувся з вантажівкою

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 599

15 листопада близько 12.00 на автодорозі Решетилівка – Кобеляки – Дніпро сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Mercedes-Benz під керуванням 27-річного водія виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Volvo, якою керував 38-річний чоловік.

У результаті аварії водій легковика та його пасажирка, якій було 24 роки, загинули на місці. Водій вантажівки отримав травми та був ушпиталений.

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо початку розслідування за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 13 листопада у Полтаві в ДТП постраждала дитина.