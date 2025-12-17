У військового з Полтавщини вдома знайшли майже кілограм наркотиків

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання старшого сержанта однієї з військових частин на Полтавщині та вилучили речовину, схожу на наркотичну. Про це 17 грудня повідомили у Військовій службі правопорядку.

Обшук був санкціонований судом. У ньому брали участь співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП спільно з військовими правоохоронцями.

Під час слідчих дій правоохоронці знайшли та вилучили рослинну речовину загальною вагою близько 1 кг. Її направили на експертне дослідження.

На момент обшуку військовослужбовець перебував удома.

За попередньою кваліфікацією, у діях старшого сержанта вбачають ознаки злочину за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання та збут наркотичних засобів.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події та можливе коло причетних осіб. Досудове розслідування триває.

