Кременчук, Культура, ТЪ представляє, Війна

Стрічка кременчуцької режисерки потрапила до короткого списку «Оскар-2026»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 138

Фільм розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення через особисту історію авторки

Короткометражна анімаційна стрічка «Я померла в Ірпені» режисерки Анастасії Фалілеєвої, родом із Кременчука, увійшла до короткого списку претендентів на премію «Оскар-2026». Про це стало відомо з сайту Американської академії кінематографічних мистецтв і наук за 16 грудня.

Академія оприлюднила шортлисти у 12 категоріях. У кожній — від 10 до 15 робіт. Голосування за номінантів розпочнеться 12 січня 2026 року і триватиме чотири дні. Імена номінантів оголосять 22 січня, а церемонія вручення премії відбудеться 15 березня.

Анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну через особисту історію режисерки. 24 лютого 2022 року Анастасія разом із хлопцем виїхала з Києва до Ірпеня, щоб бути поруч із його батьками. Вони провели десять днів в оточеному місті та змогли евакуюватися з останньою колоною.

 

— Час іде, але відтоді мене не покидає відчуття, що я померла в Ірпені. Фільм реконструює реальну історію виживання крізь особисту та суб’єктивну призму, — йдеться у синопсисі на сайті takflix.

Стрічка вже здобула низку міжнародних відзнак. Зокрема, перемогу в номінації «Найкращий анімаційний фільм» на Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів у Клермон-Феррані (Франція), а також європейську анімаційну премію Emile Awards 2025.

Нагадаємо, раніше ми писали, як режисерка Анастасія Фалілеєва врятувалась від окупації у Кременчуці та намалювала серіал про психологічну самодопомогу.

Автор: Телеграф Джерело фото: Dzyga MBD
Теги: фільм оскар
