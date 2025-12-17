На Полтавщині зіткнулися вантажівка з легковиком — водія Audi госпіталізували

Сьогодні, 11:15

16 грудня близько 22.00 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу міста Пирятин Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль Man, під керуванням 41-річного водія, зіткнувся з легковиком Audi, за кермом якого перебував 27-річний чоловік. Унаслідок ДТП водій Audi отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування.



За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.

