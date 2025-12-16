Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині автівка збила пішохода — чоловік загинув на місці ДТП

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 329

 

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди

15 грудня близько 17.00 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський у селі Вільшанка Лубенської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, під керуванням 29-річного водія, скоїв наїзд на 45-річного пішохода. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.

 
Слідчийпідрозділ поліції Полтавщини розпочав кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП зʼясовує слідство.

Нагадаємо, 24 листопада поблизу села Кияшки на Кременчуччині вантажівка Mercedes збила пішохода — постраждалого у тяжкому стані доставили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

Автор: Віктор Крук
