На Полтавщині автівка збила пішохода — чоловік загинув на місці ДТП

15 грудня

15 грудня близько 17.00 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський у селі Вільшанка Лубенської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, під керуванням 29-річного водія, скоїв наїзд на 45-річного пішохода. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.



Слідчийпідрозділ поліції Полтавщини розпочав кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП зʼясовує слідство.

