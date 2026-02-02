Спортсмени з Кременчука вибороли сім золотих медалей на чемпіонаті області з панкратіону та грепплінгу

З 30 січня по 1 лютого у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області з панкратіону та грепплінгу, на якому вихованці спортивного ліцею здобули сім золотих і одну бронзову медаль. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці закладу.
Участь у змаганнях взяли спортсмени з різних громад Полтавщини. Кременчук на чемпіонаті представляли учні спортивного ліцею ім. Піддубного.
Тимофій Щепет став абсолютним чемпіоном турніру, здобувши одразу три золоті нагороди:
Артем Осокін оформив «золотий дубль», посівши перші місця у грепплінгу та панкратіоні. Ще одну золоту медаль у панкратіоні виборов Назар Сіренченко. Давид Школа завершив змагання з бронзовою нагородою у панкратіоні.
Підготували спортсменів до турніру тренери Володимир Шемаров та Євгеній Пилипенко.
