Спортсмени з Кременчука вибороли сім золотих медалей на чемпіонаті області з панкратіону та грепплінгу

Участь у змаганнях взяли спортсмени з різних громад Полтавщини

З 30 січня по 1 лютого у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області з панкратіону та грепплінгу, на якому вихованці спортивного ліцею здобули сім золотих і одну бронзову медаль. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці закладу.

Участь у змаганнях взяли спортсмени з різних громад Полтавщини. Кременчук на чемпіонаті представляли учні спортивного ліцею ім. Піддубного.

Тимофій Щепет став абсолютним чемпіоном турніру, здобувши одразу три золоті нагороди:

у грепплінгу Гі (в кімоно),

у грепплінгу Ноу-Гі (без кімоно),

у панкратіоні.

Артем Осокін оформив «золотий дубль», посівши перші місця у грепплінгу та панкратіоні. Ще одну золоту медаль у панкратіоні виборов Назар Сіренченко. Давид Школа завершив змагання з бронзовою нагородою у панкратіоні.

Підготували спортсменів до турніру тренери Володимир Шемаров та Євгеній Пилипенко.

