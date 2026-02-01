Боксери з Кременчука здобули два «золота» на всеукраїнському турнірі

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли дві перемоги на всеукраїнському турнірі з боксу
З 29 по 31 січня в місті Олександрія відбувся XIV Відкритий Всеукраїнський турнір з боксу, присвячений пам’яті почесного громадянина міста Олексія Скічка. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних регіонів України. Про це повідомляється на сторінці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного.
За підсумками фінальних поєдинків вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного здобули дві золоті нагороди. Перше місце у ваговій категорії до 52 кг посів Дамір Федій, а у ваговій категорії до 75 кг переможцем став Роман Гелуненко.
Підготовкою спортсменів займався тренер Олександр Мальцев.
