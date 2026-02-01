Лагідна українізація: як говорити про кохання українською

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Як говорити про кохання українською

Ці фрази підійдуть у різних ситуаціях. Кожна з них допоможе висловитись про різні стосунки.

У сучасному світі існує безліч слів для вираження почуттів. Хтось робить звичайні компліменти, хтось пише вірші, інші просто кажуть «Я тебе кохаю». Однак мало хто знає унікальні фрази, якими можна виразити свої почуття.

Нині ці фрази вважаються вже застарілими. Молоді люди звикли звертатись до своїх других половинок такими словами як «котик», «зайчик», «сонечко». Але мало хто вміє щиро говорити про свої почуття.

Тут на поміч прийдуть українські вислови. Спершу вони можуть здаватися дивними, але вони точно зможуть знайти своє місце у суспільстві.

Одружитися «на комусь» чи «з кимось»: як правильно говорити українською

Шлюб для українців – справа звична, за статистикою, до 95% мешканців нашої країни хоча би раз у житті ставали на весільний рушничок. При цьому, як це не дивно, значна кількість українців не знає, як правильно сказати українською мовою: одружились вони з кимось чи на комусь.

Отож розповідаємо, який прийменник потрібно вживати з дієсловом «одружуватись». І звідки взялась поширена помилка.

Хоча словники, зокрема Словник української мови в 11 томах, містить обидва варіанти, мовознавці все ж наполягають: правильно казати «одружитися з». Таку рекомендацію знаходимо, наприклад, у «Стилістичному словнику» Івана Огієнка. Вживати прийменник «з» рекомендувала також Ірина Фаріон.

При цьому форму «одружитись на» мовознавці називають калькою з російської. Саме десятиліття зросійщення і стали причиною поширення цієї помилки, яка раз-по-раз виринає у мовленні українців.

Причина такої розбіжності у слововжитку криється у народному ставленні до шлюбу. В українській мові слово «одружитися» є спільнокореневим зі словом «дружба». Воно навіть семантично натякає на рівноправність та тепле ставлення партнерів у шлюбі. Тоді як російське «жениться» означає буквально «взять жену» і передбачає, що жінка в родині є другорядною, перебуває у підпорядкованому становищі.

Цю різницю у ставленні можна побачити і у походженні слів, якими називають сімейний союз – українського «шлюб» та російського «брак». Наш шлюб походить від давньослов'янського «сълюб», що означало «обітниця», «союз», воно також є спільнокореневим зі «злюбитися», тобто домовитись полюбовно, вибудувати стосунки на любові. А російське «брак» пішло від слова «брати». У свідомості росіян сім’я починається з того, що чоловік обирає собі жінку і бере її до себе.

Як правильно: одружилася чи вийшла заміж?

Обидва варіанти правильні: «вийшла заміж» (про жінку) та «одружилася» (загально вживане для обох статей, з уточненням з ким, а не на кому) є синонімами, але мають стилістичні відмінності; у ділових паперах краще «одружена», в розмовній мові – обидва варіанти.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.