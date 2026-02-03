Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
ГО "Захист держави"
Ровесники Героїв Крут: розмова зі студентами про вибір і відповідальність
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї

Лагідна українізація: як буде українською «изощряться»

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 160

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Як буде українською «изощряться»

Це слово означає робити щось надзвичайно майстерно, доводити щось до віртуозності, застосовуючи свої здібності та вміння.

В українській мові існує принаймні п’ять милозвучних відповідників цьому слову:

  • виламуватися;
  • викаблучуватися;
  • звиватися;
  • вправлятися;
  • витончуватися.

Однак, слід запам’ятати, що всі вони використовуються в різних ситуаціях. Так, наприклад, ми можемо «витончуватися у мистецтві кулінарії», але «вправлятися у тенісі» чи «викаблучуватися перед незнайомцем».

Кого називають «шваґром» в українській родині

Згідно з академічними словниками української мови, шваґром називають:

Брата дружини або чоловіка.

Чоловіка сестри.

Чоловіка своячки (сестри дружини).

Етимологія слова вказує на його західне коріння. Воно походить з німецької мови (Schwager — брат дружини або чоловік сестри).

 «Приводити» чи «призводити»

На перший погляд, ці слова — синоніми. Але це не так!

Привести можна дитину до садочка, щось у належний вигляд. Також цим словом виражають спонукання до дії. Наприклад: Жадоба знань привела до школи.

Водночас призвести можна лише до негативних наслідків, негативного стану. Наприклад: призводити до бійки, призводити до помилок.

«Ножниці» чи «ножиці»: який єдино правильний варіант

В Академічному тлумачному словнику подається таке визначення слова «ножиці»: інструмент для різання чи стриження, що складається з двох навхрест з'єднаних ножів із ручками у вигляді кілець.

Ножиці — єдиний правильний варіант слова в українській мові.

Є ще одне значення, що вживається дуже рідко, переважно використовується у промисловості: «Ножиці — це машина-знаряддя для різання різних матеріалів, що застосовується на металообробних підприємствах».

 Антисуржик

  • Безналічний — безготівковий
  • Глиба — брила
  • Лєнта — стрічка
  • Спічки — сірники
  • Форточка — кватирка
  • Чепчик — очипок
  • Щотчик — лічильник

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: лагідна українізація мова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх