Лагідна українізація: як буде українською «изощряться»

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Як буде українською «изощряться»

Це слово означає робити щось надзвичайно майстерно, доводити щось до віртуозності, застосовуючи свої здібності та вміння.

В українській мові існує принаймні п’ять милозвучних відповідників цьому слову:

виламуватися;

викаблучуватися;

звиватися;

вправлятися;

витончуватися.

Однак, слід запам’ятати, що всі вони використовуються в різних ситуаціях. Так, наприклад, ми можемо «витончуватися у мистецтві кулінарії», але «вправлятися у тенісі» чи «викаблучуватися перед незнайомцем».

Кого називають «шваґром» в українській родині

Згідно з академічними словниками української мови, шваґром називають:

Брата дружини або чоловіка.

Чоловіка сестри.

Чоловіка своячки (сестри дружини).

Етимологія слова вказує на його західне коріння. Воно походить з німецької мови (Schwager — брат дружини або чоловік сестри).

«Приводити» чи «призводити»

На перший погляд, ці слова — синоніми. Але це не так!

Привести можна дитину до садочка, щось у належний вигляд. Також цим словом виражають спонукання до дії. Наприклад: Жадоба знань привела до школи.

Водночас призвести можна лише до негативних наслідків, негативного стану. Наприклад: призводити до бійки, призводити до помилок.

«Ножниці» чи «ножиці»: який єдино правильний варіант

В Академічному тлумачному словнику подається таке визначення слова «ножиці»: інструмент для різання чи стриження, що складається з двох навхрест з'єднаних ножів із ручками у вигляді кілець.

Ножиці — єдиний правильний варіант слова в українській мові.

Є ще одне значення, що вживається дуже рідко, переважно використовується у промисловості: «Ножиці — це машина-знаряддя для різання різних матеріалів, що застосовується на металообробних підприємствах».

Антисуржик

Безналічний — безготівковий

Глиба — брила

Лєнта — стрічка

Спічки — сірники

Форточка — кватирка

Чепчик — очипок

Щотчик — лічильник

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.