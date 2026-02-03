Лагідна українізація: як буде українською «изощряться»

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!
Як буде українською «изощряться»
Це слово означає робити щось надзвичайно майстерно, доводити щось до віртуозності, застосовуючи свої здібності та вміння.
В українській мові існує принаймні п’ять милозвучних відповідників цьому слову:
Однак, слід запам’ятати, що всі вони використовуються в різних ситуаціях. Так, наприклад, ми можемо «витончуватися у мистецтві кулінарії», але «вправлятися у тенісі» чи «викаблучуватися перед незнайомцем».
Кого називають «шваґром» в українській родині
Згідно з академічними словниками української мови, шваґром називають:
Брата дружини або чоловіка.
Чоловіка сестри.
Чоловіка своячки (сестри дружини).
Етимологія слова вказує на його західне коріння. Воно походить з німецької мови (Schwager — брат дружини або чоловік сестри).
На перший погляд, ці слова — синоніми. Але це не так!
Привести можна дитину до садочка, щось у належний вигляд. Також цим словом виражають спонукання до дії. Наприклад: Жадоба знань привела до школи.
Водночас призвести можна лише до негативних наслідків, негативного стану. Наприклад: призводити до бійки, призводити до помилок.
«Ножниці» чи «ножиці»: який єдино правильний варіант
В Академічному тлумачному словнику подається таке визначення слова «ножиці»: інструмент для різання чи стриження, що складається з двох навхрест з'єднаних ножів із ручками у вигляді кілець.
Ножиці — єдиний правильний варіант слова в українській мові.
Є ще одне значення, що вживається дуже рідко, переважно використовується у промисловості: «Ножиці — це машина-знаряддя для різання різних матеріалів, що застосовується на металообробних підприємствах».
Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.
