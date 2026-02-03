«Полтаваобленерго» замовило трансформатор за 22 млн грн — це дорожче, ніж у низці інших регіонів — «Наші Гроші»

АТ «Полтаваобленерго» уклало угоду на закупівлю силового трансформатора вартістю 22,49 млн грн, що перевищує ціни на аналогічне обладнання, яке раніше замовляли інші енергокомпанії. Про це пишуть «Наші Гроші» з посиланням на дані з системи публічних закупівель Prozorro.

Договір підписали 29 січня з ТОВ «ЕДС-Пауер». Йдеться про силовий трансформатор ТДТН-16000/110/35/6 кВ потужністю 16 мегавольт-ампер, який планують поставити цьогоріч. Сам договір у системі не опублікований.

За підрахунками журналістів, питома вартість трансформатора становить близько 32,9 тис. доларів за 1 МВА.

Для порівняння, у грудні 2025 року «Прикарпаттяобленерго» замовило трансформатори меншої потужності — 10 МВА — за 24,2 тис. доларів за МВА, що приблизно на 26% дешевше. Водночас у жовтні 2025 року «Хмельницькобленерго» замовило трансформатор потужністю 16 МВА вже по 40,4 тис. доларів за МВА, що на 19% дорожче, ніж у Полтаві.

— При цьому питома вартість трансформатора за один МВА обернено пропорційна його потужності. Тобто що потужніше трансформатор, то нижче має бути питома вартість, — йдеться у роз’ясненні журналістів.

Ще дешевше аналогічне обладнання купував Оператор газотранспортної системи України: у вересні 2025 року трансформатор потужністю 16 МВА замовили по 21,6 тис. доларів за МВА, що на 34% менше, ніж у випадку з «Полтаваобленерго».

Закупівлю трансформатора в Полтаві провели без відкритих торгів, оскільки попередній тендер не відбувся — на нього не подали жодної пропозиції. Серед вимог до учасників було підтвердження виконання щонайменше трьох аналогічних договорів на постачання трансформаторів із напругою не менше 110 кВ. Проєкт договору також передбачав можливість повної передоплати.

ТОВ «ЕДС-Пауер» зареєстроване у Дніпрі у 2020 році. Власником компанії є Олександр Запишний, директором — Григорій Власенко. Фірма входить до корпоративної групи EDS, яка працює у сфері виробництва електрообладнання, проєктування та будівництва енергетичних об’єктів. Із 2021 року компанія отримала державних підрядів на понад 36,6 млн грн.

