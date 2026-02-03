Микола Корецький
Кременчук, Воїни світла, Війна

У Піщанській громаді попрощалися з полеглим воїном Андрієм Вітком

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 132

 

33-річний солдат віддав життя під час виконання службових обов’язків на Сумському напрямку

Учора, 2 лютого, Піщанська громада провела в останню путь захисника України — полеглого у бою солдата Андрія Вітка. Про це інформують у пресслужбі громади.

 

Відомо, що Андрій Вітко народився 24 вересня 1992 року в Кременчуці. Навчався у 25-му колегіумі, згодом — у професійно-технічному училищі № 22, де здобув фах слюсаря з ремонту автомобілів. До повномасштабного вторгнення працював на різних підприємствах міста. Колеги згадують його як відповідальну та працьовиту людину.

27 лютого 2025 року Андрія призвали до лав Збройних Сил України. Служив солдатом і сумлінно виконував бойові та службові завдання.

 

22 січня 2026 року під час виконання службових обов’язків на Сумському напрямку життя військовослужбовця трагічно обірвалося внаслідок нещасного випадку.

Віддати шану загиблому захиснику прийшли рідні, побратими, представники громади, друзі та місцеві жителі.

Поховали Андрія Вітка з військовими почестями на Яцинівському кладовищі в селі Кривуші.

 

У полеглого воїна залишилися мати та брат. Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Піщанська громада
Теги: війна воїни світла Прощання поховання Піщане
