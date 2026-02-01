Поліція Полтавщини за минулу добу розкрила 110 злочинів: крадіжки та шахрайства

Минулої доби на території Полтавської області правоохоронці розкрили 110 злочинів
Протягом минулої доби до Центру управління нарядами ГУНП області «102» надійшло понад 600 заяв і повідомлень від громадян. Звернення стосувалися кримінальних правопорушень, фактів домашнього насильства, побутових конфліктів, адміністративних правопорушень, а також інформації, що не підтвердилася або не належала до компетенції поліції. Про це інформує пресслужба ГУНП області.
Із загальної кількості повідомлень 407 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:
Нагадуємо, що за минулий рік поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки.
