Надзвичайні новини, Полтавщина

Допомога водіям у морозну погоду

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 258

На автошляхах області правоохоронці допомагали водіям із несправними автомобілями

31 січня близько 12.30, під час патрулювання автошляху Київ – Харків, поліцейські виявили автомобіль, у якому закінчилося пальне. Подальше перебування водія та його сім’ї на автошляху становило загрозу їхній безпеці через складні погодні умови — температура повітря опустилася нижче 15 градусів морозу. Тож правоохоронці Лубенського районного відділу поліції відбуксирували транспортний засіб до найближчої автозаправної станції. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

 

Схожа ситуація сталася й у селищі Котельва: поліцейські надали допомогу водієві, автомобіль якого вийшов з ладу під час сильного морозу. У салоні перебували його дружина та малолітня дитина.

Поліція Полтавщини закликає водіїв завчасно перевіряти технічний стан транспортних засобів і планувати поїздки з урахуванням температурного режиму.

Нагадаємо, що синоптики Полтавського гідрометцентру попереджають про утворення ожеледі впродовж доби 1 лютогоі, а також ожеледиці на автошляхах.

Автор: Катерина Животовська
