На Полтавщині за добу сталося сім пожеж: двоє людей травмовано

Упродовж доби, з 31 січня по 1 лютого, на території Полтавської області зареєстровано сім пожеж

Протягом 31 січня підрозділи ДСНС сім разів виїжджали на ліквідацію пожеж у Полтавському та Лубенському районах, а також у Полтаві та Кременчуці. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

У селі Пальчиківка Полтавського району 31 січня, близько 9.16, загорівся легковий автомобіль. Вогнем транспортний засіб повністю знищено, до ліквідації займалося відділення 2 ДПРЧ.

Близько 10.08 у селі Воронинці Лубенського району горів трактор. Пожежу ліквідували вогнеборці Новооржицької МПО, техніка зазнала пошкоджень.

У Полтаві 31 січня, о 14.35, сталась пожежа сміттєвого контейнера на вулиці Юрія Тимошенка. Контейнер вдалося врятувати, до гасіння залучалось відділення 2 ДПРЧ.

Близько 15.18 у Шевченківському районі Полтави сталася пожежа в квартирі багатоквартирного будинку. Внаслідок займання травмувались двоє дітей, яких оперативно врятували. Вогонь пошкодив майно та облицювання стін і стелі на площі 50 м². Ліквідацією займались відділення 4 та 1 ДПРЧ.

У селі Лукищина Полтавського району, близько 16.41, загорівся легковий автомобіль. Машину повністю знищено вогнем.

У Кременчуці на вулиці Полковника Оксанченка 31 січня о 17.29 сталась пожежа в будинку. Вогонь пошкодив перекриття на площі 5 м², будинок вдалося врятувати, до гасіння залучалось відділення 14 ДПРЧ.

О 18.49 у селі Бубни Лубенського району сталася пожежа в житловому будинку. Вогнем пошкоджено димар та покрівлю площею 2 м², будинок вдалося врятувати, до гасіння залучалось відділення 9 ДПРП.

У деяких випадках через сильне задимлення рятувальникам доводилось працювати в апаратах захисту органів дихання.

нагадаємо, що протягом 30 січня підрозділи ДСНС п’ять разів виїжджали на ліквідацію пожеж.