Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через ожеледицю

2 лютого 2026 року на території Полтави та південно-східної частини області очікується ожеледь. Про це повідомили у Полтавському гідрометцентрі.
На дорогах уже утримується ожеледиця, що підвищує ризик для водіїв і пішоходів. Мешканцям радять бути уважними, дотримуватись безпечної дистанції та уникати різких маневрів.
Рівень небезпечності погодного явища перший, жовтий.
Нагадаємо, що 31 січня, в Полтавській області через ожеледь без світла залишились майже 6 тисяч споживачів.
