Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через ожеледицю

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 132

Синоптики попереджають про слизькі дороги та ризик ДТП

2 лютого 2026 року на території Полтави та південно-східної частини області очікується ожеледь. Про це повідомили у Полтавському гідрометцентрі.

На дорогах уже утримується ожеледиця, що підвищує ризик для водіїв і пішоходів. Мешканцям радять бути уважними, дотримуватись безпечної дистанції та уникати різких маневрів.

Рівень небезпечності погодного явища перший, жовтий.

Нагадаємо, що 31 січня, в Полтавській області через ожеледь без світла залишились майже 6 тисяч споживачів.