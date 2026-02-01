У Полтаві під час пожежі врятували двох дітей

Поки батьки ненадовго відлучилися, двоє дітей віком 10 та 13 років відчули дим і опинилися в пастці в квартирі
31 січня, близько 15.18, у Полтаві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вулиці Ігоря Дорошенка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини.
За інформацією рятувальників, батьки ненадовго відлучилися за покупками, залишивши вдома двох дітей віком 13 та 10 років. Діти відчули запах диму та зателефонували батькам, які одразу викликали Службу порятунку.
Через сильне задимлення діти не змогли самостійно відчинити двері квартири та сховалися в одній із кімнат, однак протяг лише посилив горіння. Рятувальники швидко потрапили до квартири, знайшли дітей та винесли їх на свіже повітря, де на них чекала бригада екстреної медичної допомоги. Дітей ушпиталили до медичного закладу для обстеження.
Пожежу ліквідували 15 рятувальників ДСНС із залученням чотирьох одиниць техніки. Причина загоряння встановлюється.
Нагадаємо, що за минулу добу, 31 січня в Полтавській області сталось сім пожеж.
