На Полтавщині синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через ожеледь

Синоптики попереджають про утворення ожеледі впродовж доби 1 лютогоі, а також ожеледиці на автошляхах у південно-східних районах Полтавської області та в обласному центрі. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Про це повідомиляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Мешканців закликають бути обережними під час пересування пішки та за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху й за можливості утриматися від поїздок на далекі відстані.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 січня, в Полтавській області через ожеледь без світла залишились майже 6 тисяч споживачів.