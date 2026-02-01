ГО "Захист держави"
Кременчук

Суд у Кременчуці виніс вирок чоловіку за зберігання дитячої порнографії

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 90

  Чоловіку призначили пробаційний нагляд на 2 роки та заборонили працювати з інформаційними матеріалами протягом трьох років

28 січня 2026 року Автозаводський районний суд м. Кременчука визнав винним уродженця міста Коростень Житомирської області у незаконному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За версією слідства, чоловік зберігав на своєму мобільному телефоні відеофайли з матеріалами порнографічного характеру, у яких були зображені діти. Це відбувалося у період з 12 травня по 9 липня 2025 року за місцем проживання обвинуваченого. Пізніше, до 7 листопада 2025 року, він продовжував зберігати ці файли у прихованій папці на телефоні.

Під час обшуку поліцією було вилучено мобільний телефон, планшет, флеш-накопичувачі та жорсткий диск, на яких були фото та відео з дитячою порнографією. Суд визнав ці пристрої знаряддям злочину і застосував до них спеціальну конфіскацію – вони перейшли у власність держави.

Суд врахував, що обвинувачений щиро розкаявся, повністю визнав свою провину, раніше не судимий, є пенсіонером і має інвалідність 3 групи. Як покарання йому призначили пробаційний нагляд на 2 роки і заборону працювати з інформаційними матеріалами, відео та навчальними послугами для дітей на 3 роки.

Також обвинувачений має регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не виїжджати за межі України без дозволу та виконувати вимоги пробаційної програми. Судові витрати на експертизу у сумі 5000 грн покладено на обвинуваченого.

Нагадаємо, що у Кременчуці тривають справи щодо місцевого фотографа, у якого знайшли купу дитячого порно, та його співмешканки, яку звинувачують у розповсюдженні зображень порнографічного характеру

Автор: Катерина Животовська
