«Я завжди готувався до поразки»: про що розповів дефлімпійський чемпіон спільноті Board

Підприємці Кременчука зустрілися з багаторазовим чемпіоном Олегом Білоконем, щоб поговорити про поразки, витримку та внутрішню опору. Чому спортивний досвід виявився близьким до бізнес-реальності — у нашому матеріалі

У час, коли підприємцям доводиться ухвалювати рішення під постійним тиском і невизначеністю, досвід витримки та відновлення після поразок стає не менш важливим, ніж бізнес-стратегії. Саме про це у Кременчуці говорили підприємці під час зустрічі з багаторазовим чемпіоном Олегом Білоконем 29 січня.

Олег Білоконь — заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, який виступав у двох дисциплінах: штовханні ядра та метанні диска. Чотириразовий чемпіон Дефлімпійських ігор, дев’ятиразовий чемпіон Європи та п’ятиразовий чемпіон світу. Людина з унікальним досвідом дисципліни, прийняття рішень під тиском і відновлення після поразок.

Партнер бізнес-спільноти Board у Кременчуці Олексій Поздняков наголосив, що цей формат створювався свідомо як жива розмова, а не лекція. Його мета не навчати, а знайомити. Дати можливість підприємцям почути історію становлення спортсмена, зрозуміти, якою людиною він є насправді, і перейняти той внутрішній стрижень та моральну силу, які можуть бути корисними в підприємницькому житті.

Зустріч проходила у форматі вечері та відкритого обговорення. Без формальних виступів і регламенту. Говорили про внутрішню опору, ясність мислення та здатність залишатися стійкими у складні періоди. Саме про те, що сьогодні хвилює багатьох.

Олег Білоконь зізнався, що для нього важливо ділитися своїм досвідом саме зараз, у непростий час, коли у багатьох опускаються руки. Він говорив про поразки так само відкрито, як і про перемоги. Про те, що перший програш дав йому розуміння справжньої ціни результату і навчив не панікувати, якщо щось іде не за планом.

За його словами, він завжди заздалегідь проговорював із собою сценарій поразки. Усвідомлював, що навіть у такому випадку життя не закінчується. Буде розчарування, буде пауза, але потім з’являться нові плани й рух уперед. Така внутрішня готовність, переконаний спортсмен, і дає змогу не здаватися.

Водночас він підкреслив, що без праці, дисципліни й довгого шляху результат неможливий. Важливу роль відіграє тренер, довіра до нього і спільне бачення мети. На своєму шляху Олег змінював наставників не через складний характер, а через втрату віри та бажання рухатися далі й досягати більшого.

Учасники зустрічі слухали уважно, ставили запитання, ділилися власними історіями. У цій розмові поступово визрівала думка, яку багато хто для себе зафіксував. Розвиток у спорті й у бізнесі має багато спільного. Це шлях постійної роботи над собою, сумнівів, відповідальності за рішення і вміння підніматися після падінь. І там, і там важлива не лише стратегія, а й внутрішня витримка.

Бізнес-спільнота Board у світі відома саме такими цінностями. Вона об’єднує підприємців із різних країн, створює простір для обміну досвідом, підтримки та розвитку. У Кременчуці ця спільнота поступово формує середовище, де підприємці можуть не лише говорити про бізнес, а й знаходити внутрішні ресурси для руху вперед.

Перша зустріч у новому форматі виявилася вдалою. Атмосфера була щирою, а розмова корисною й глибокою. Для багатьох це стало своєрідною перезавантаженням і нагадуванням, що навіть у складні часи важливо зберігати ясність, спокій і віру в себе.

У бізнес-спільноті Board у Кременчуці планують зробити такі зустрічі регулярними. Адже сьогодні підприємцям потрібна не лише інформація, а й підтримка, живий досвід і відчуття, що ти не один на своєму шляху.