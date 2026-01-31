За відсутність опалення українцям не нараховуватимуть плату — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення, за яким людям не нараховуватимуть плату за теплопостачання у разі його відсутності під час аварійних ситуацій в енергетиці. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко згодом повідомила, що уряд гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів або з інших причин.
Перерахунок стосуватиметься:
За словами прем’єр-міністерки, надавачі комунальних послуг зобов’язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг та відобразити відповідні суми у платіжках. Подавати заяви споживачам не потрібно.
Інформацію про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку мають оприлюднити на сайтах операторів. Суми перерахунку відобразять у платіжках за січень 2026 року.
Нагадаємо, що Полтавщина — серед п'ятірки областей з найбільшими боргами за комуналку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.