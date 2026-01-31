За відсутність опалення українцям не нараховуватимуть плату — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення, за яким людям не нараховуватимуть плату за теплопостачання у разі його відсутності під час аварійних ситуацій в енергетиці. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

— Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення — не має бути і рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати, — зазначив президент.