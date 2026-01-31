ГО "Захист держави"
Споживач, Україна, Світ

За відсутність опалення українцям не нараховуватимуть плату — Зеленський

Сьогодні, 15:10

 Перерахунок здійснять автоматично, без заяв від споживачів

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення, за яким людям не нараховуватимуть плату за теплопостачання у разі його відсутності під час аварійних ситуацій в енергетиці. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

— Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення — не має бути і рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати, — зазначив президент.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко згодом повідомила, що уряд гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів або з інших причин.


Перерахунок стосуватиметься:

  • теплопостачання;
  • водопостачання;
  • вивезення побутових відходів.


За словами прем’єр-міністерки, надавачі комунальних послуг зобов’язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг та відобразити відповідні суми у платіжках. Подавати заяви споживачам не потрібно.


Інформацію про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку мають оприлюднити на сайтах операторів. Суми перерахунку відобразять у платіжках за січень 2026 року.


Нагадаємо, що Полтавщина — серед п'ятірки областей з найбільшими боргами за комуналку.


Автор: Руслана Горгола
Теги: Володимир Зеленський комуналка
Інформація

