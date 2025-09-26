ГО "Захист держави"
Споживач, Полтавщина

Полтавщина — серед п'ятірки областей з найбільшими боргами за комуналку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 77

 В області відкрито понад 57 тисяч виконавчих проваджень

Станом на середину вересня в Україні відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, коли було 701 051 провадження. Дані оприлюднив сервіс OpenDataBot.

Найбільше боржників нині на:

  • Дніпропетровщині — 150 506 (19%)
  • Харківщині — 128 217 (16%)
  • Донеччині — 81 536 (10%)
  • Полтавщині — 57 605 (7%)
  • Запоріжжі — 53 797 (7%).

 

Левова частка боргів припадає на теплопостачання — 330 236 випадків (42%). Далі йдуть:

  • вода — 162 455 (21%)
  • житлове обслуговування — 96 265 (12%)
  • енергопостачання — 87 708
  • газ — 75 522.

 

Найчастіше боржниками виявляються жінки — 56% проваджень, тоді як на чоловіків припадає 44%.

За віком основний тягар комунальних боргів несуть люди 46–60 років — 302,8 тис. проваджень (38%). Майже чверть боргів — у групі старших за 60 років.

 

Нагадаємо, раніше у Нацбанку заявили, що ціни на комуналку неминуче зростуть. Також Уряд хоче зобов’язати отримувачів субсидій і пільг витрачати їх лише на оплату комунальних послуг.

Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Ілюстративне фото / Getty Images
Теги: тарифи Комунальні послуги комуналка борги
