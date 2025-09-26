Полтавщина — серед п'ятірки областей з найбільшими боргами за комуналку

Станом на середину вересня в Україні відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, коли було 701 051 провадження. Дані оприлюднив сервіс OpenDataBot.

Найбільше боржників нині на:

Дніпропетровщині — 150 506 (19%)

Харківщині — 128 217 (16%)

Донеччині — 81 536 (10%)

Полтавщині — 57 605 (7%)

— 57 605 (7%) Запоріжжі — 53 797 (7%).

Левова частка боргів припадає на теплопостачання — 330 236 випадків (42%). Далі йдуть:

вода — 162 455 (21%)

житлове обслуговування — 96 265 (12%)

енергопостачання — 87 708

газ — 75 522.

Найчастіше боржниками виявляються жінки — 56% проваджень, тоді як на чоловіків припадає 44%.

За віком основний тягар комунальних боргів несуть люди 46–60 років — 302,8 тис. проваджень (38%). Майже чверть боргів — у групі старших за 60 років.

Нагадаємо, раніше у Нацбанку заявили, що ціни на комуналку неминуче зростуть. Також Уряд хоче зобов’язати отримувачів субсидій і пільг витрачати їх лише на оплату комунальних послуг.