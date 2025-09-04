Ціни на комуналку неминуче зростуть — Нацбанк

ГО "Захист держави"
Фортифікаційні споруди чи корупційні схеми?
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач

Ціни на комуналку неминуче зростуть — Нацбанк

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 165

 Очікується поступове зростання комунальних тарифів уже з 2026 року

Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні — лише питання часу. Про це заявив перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтервʼю агентству «Інтерфакс-Україна».

— Якщо кілька років тарифи не змінюються, а потім зростають у рази, це ускладнює управління інфляційними процесами, — пояснив він.

На думку Нацбанку, чинна система субсидування тарифів є надто дорогою для бюджету. У НБУ вважають, що така політика створює додатковий тиск на державні фінанси, тому в майбутньому її доведеться переглядати.

— Більша прогнозованість у тарифній політиці допомогла б нам краще передбачати й стримувати інфляцію, — додав Ніколайчук.

До кінця 2025 року більшість тарифів (на газ, опалення, гарячу воду, електроенергію) залишатимуться без змін завдяки мораторіям, а з 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

Нагадаємо, що тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним до кінця жовтня, а на газ — до 2026 року.


ПО ТЕМІ:

Тепло vs гаманець: скільки українці платять за опалення в різних містах

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Ілюстративне фото / Getty Images
Теги: тарифи ЖКГ комуналка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх