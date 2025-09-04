Ціни на комуналку неминуче зростуть — Нацбанк

Очікується поступове зростання комунальних тарифів уже з 2026 року
Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні — лише питання часу. Про це заявив перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтервʼю агентству «Інтерфакс-Україна».
На думку Нацбанку, чинна система субсидування тарифів є надто дорогою для бюджету. У НБУ вважають, що така політика створює додатковий тиск на державні фінанси, тому в майбутньому її доведеться переглядати.
До кінця 2025 року більшість тарифів (на газ, опалення, гарячу воду, електроенергію) залишатимуться без змін завдяки мораторіям, а з 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.
Нагадаємо, що тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним до кінця жовтня, а на газ — до 2026 року.
