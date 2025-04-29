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Споживач, Україна, Світ

Тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним до кінця жовтня

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 60

 Фіксована ціна 4,32 грн/кВт*год продовжує діяти для всіх побутових споживачів

Кабінет Міністрів України продовжив дію «Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії» до 31 жовтня 2025 року. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики 29 квітня.

Таким чином, вартість електроенергії для індивідуальних та колективних побутових споживачів залишається на рівні 4,32 грн за кВт*год.

Також продовжує діяти «нічний тариф» для власників двозонних лічильників — 2,16 грн за кВт*год.

— Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення з метою забезпечення доступності послуги, — прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

Він нагадав, що енергосистема країни зазнала серйозних руйнувань через російські обстріли, що пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей. Попри це енергетики продовжують масштабні ремонтні роботи.

Нагадаємо, що Нафтогаз не змінюватиме ціну на газ для населення до 2026 року.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: тарифи на електроенергію
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