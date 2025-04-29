У травні у Кременчуці планують провести родинний спортивний фестиваль — проєкт рішення

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Імовірно, фестиваль відбудеться у рамках Дня міста, який планують відзначати в останні вихідні травня

У Кременчуці планують провести родинний фестиваль «FamilySportFest». Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

У документі зазначено, що відбудеться захід 24 травня із 10.00 до 13.00 на території Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Організаторами заходу стане департамент молоді та спорту Кременчуцької міськради.

Провести фестиваль мають з дотриманням вимог безпеки та порядку, а також відповідно до сигналів повітряної тривоги. Медичний супровід заходу має забезпечити департамент охорони здоров’я, а безпеку учасників та публічний правопорядок — правоохоронці.

Імовірно, фестиваль відбудеться у рамках Дня міста, який планують відзначати в останні вихідні травня.