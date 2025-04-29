У Кременчуці та області очікуються сильні пориви вітру — синоптики

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 110

В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий

Сьогодні, 29 квітня, до кінця доби у Кременчуці та на Полтавщині очікуються сильні пориви вітру. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

За даними синоптиків, в області очікуються сильні пориви вітру — 15-20 м/с. У зв’язку із цим оголосили І рівень небезпечності (жовтий).