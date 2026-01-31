ГО "Захист держави"
Ровесники Героїв Крут: розмова зі студентами про вибір і відповідальність
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт

«Шторм» обіграв «Кременчук» у другому матчі на льодовій арені «Айсберг»

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 88

 

Одеський «Шторм» з рахунком 4:2 обіграв ХК «Кременчук» у матчі чемпіонату України з хокею

31 січня у Кременчуці на льодовій арені «Айсберг» відбувся матч чемпіонату України з хокею, у якому ХК «Кременчук» приймав одеський «Шторм». Це була друга поспіль зустріч команд на кременчуцькому льоду. Про це повідомили у пресслужбі Федерації хокею України.

Перший період минув без закинутих шайб. У другій двадцятихвилинці гості двічі відзначилися та вийшли вперед. У третьому періоді кременчуківці зуміли зрівняти рахунок, однак «Шторм» відповів ще двома шайбами та втримав перевагу до фінальної сирени.

У підсумку одеська команда здобула перемогу з рахунком 4:2, а форвард «Шторму» Ілля Щербак оформив хет-трик.

Шайби у матчі закинули:
0:1 — Щербак (Трущенко, Мосюк), 00:26;
0:2 — Щербак (Мосюк, Куцевич), 09:49;
1:2 — Крівошапкін (Геворкян, Матусевич, меншість), 20:28;
2:2 — Андрющенко (Поляков, Матусевич), 35:47;
2:3 — Щербак (Мосюк, Куцевич), 36:59;
2:4 — Мосюк (Щербак, порожні ворота), 59:59.

Нагадаємо, що вчора, 30 січня, ХК «Кременчук» здобув перемогу над одеським «Штормом» з рахунком 5:2.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: ХК Кременчук хокей спорт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх