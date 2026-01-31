«Шторм» обіграв «Кременчук» у другому матчі на льодовій арені «Айсберг»

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 88

Одеський «Шторм» з рахунком 4:2 обіграв ХК «Кременчук» у матчі чемпіонату України з хокею

31 січня у Кременчуці на льодовій арені «Айсберг» відбувся матч чемпіонату України з хокею, у якому ХК «Кременчук» приймав одеський «Шторм». Це була друга поспіль зустріч команд на кременчуцькому льоду. Про це повідомили у пресслужбі Федерації хокею України.

Перший період минув без закинутих шайб. У другій двадцятихвилинці гості двічі відзначилися та вийшли вперед. У третьому періоді кременчуківці зуміли зрівняти рахунок, однак «Шторм» відповів ще двома шайбами та втримав перевагу до фінальної сирени.

У підсумку одеська команда здобула перемогу з рахунком 4:2, а форвард «Шторму» Ілля Щербак оформив хет-трик.

Шайби у матчі закинули:

0:1 — Щербак (Трущенко, Мосюк), 00:26;

0:2 — Щербак (Мосюк, Куцевич), 09:49;

1:2 — Крівошапкін (Геворкян, Матусевич, меншість), 20:28;

2:2 — Андрющенко (Поляков, Матусевич), 35:47;

2:3 — Щербак (Мосюк, Куцевич), 36:59;

2:4 — Мосюк (Щербак, порожні ворота), 59:59.

Нагадаємо, що вчора, 30 січня, ХК «Кременчук» здобув перемогу над одеським «Штормом» з рахунком 5:2.