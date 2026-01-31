П’ять пожеж за добу: на Полтавщині горіли авто, цех і житловий будинок

Протягом 30 січня підрозділи ДСНС п’ять разів виїжджали на ліквідацію пожеж у Полтаві, Кременчуці, Лубнах та населених пунктах області. Про це стало відомо з добового зведення Головного управління ДСНС України в Полтавській області.

Вранці у селі Селещина Машівської громади загорівся легковий автомобіль — вогнем пошкоджено панель приладів, транспортний засіб вдалося врятувати.

У Кременчуці сталася пожежа в цеху на проспекті Свободи. Вогонь знищив перекриття на площі 40 м2, електрообладнання, меблі та вікно, ще понад 240 м2 приміщення зазнали закопчення. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

У Лубнах рятувальники двічі ліквідовували пожежі. Спочатку загорілася господарча споруда на проспекті Володимирському — знищено сміття, приміщення закопчено. Пізніше на вулиці Олійниці сталася пожежа житлового будинку: пошкоджено насос опалення, стіни, стелю та домашнє майно, будинок вдалося врятувати.

Ще одна пожежа господарчої споруди виникла в Київському районі Полтави — будівлю знищено вогнем, пошкоджено інструмент.

Нагадаємо, що через ускладненні погодні умови, в 46 населених пунктах Полтавської області виникли проблеми з елетропостачанням, а на дорогах ускладнився рух транспорту.