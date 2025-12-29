Учні Кременчуцького спортліцею вибороли нагороди на боксерському турнірі

Днями у Кременчуці відбувся ХХІ традиційний турнір з боксу, присвячений пам’яті видатного дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. У змаганнях взяли участь учні спортивного ліцею, які здобули призові місця у своїх вагових категоріях. Про це повідомили педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного.

За підсумками поєдинків чотири ліцеїсти стали переможцями турніру. Золоті медалі вибороли:

Дамір Федій (52 кг);

Роман Гелуненко (75 кг);

Діана Гелуненко (57 кг);

Анастасія Комаровська (52 кг).

Ще двоє учнів спортивного ліцею піднялися на другу сходинку п’єдесталу. Срібні нагороди здобули Дмитро Грабовий у ваговій категорії до 48 кг та Дмитро Пушков — до 60 кг.

До змагань спортсменів підготував тренер Олександр Мальцев.