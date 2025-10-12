Учні Кременчуцького спортивного ліцею стали чемпіонами міста з боксу

Шестеро ліцеїстів вибороли перші місця на міському чемпіонаті, присвяченому 454-й річниці Кременчука
У Кременчуці 10–11 жовтня відбувся відкритий Чемпіонат міста з боксу, присвячений 454-й річниці заснування Кременчука та Дню захисників і захисниць України.
Шестеро учнів Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного здобули перші місця та стали чемпіонами змагань:
Тренує переможців Олександр Мальцев.
У ліцеї відзначили, що пишаються своїми вихованцями та дякують тренеру за підготовку спортсменів до змагань.
Нагадаємо, що влітку Дамір Федій виборов ІІІ місце під час відкритого обласного турніру з боксу.
