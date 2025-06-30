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Кременчуцький боксер — бронзовий призер відкритого обласного турніру

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 155

Змагання проходили у Полтаві і були присвячені пам'яті одного з засновників Оліміпійського руху Олексія Бутовського

Кременчуцький спортсмен Дамір Федій виборов ІІІ місце під час відкритого обласного турніру з боксу. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де боксер навчається.

 

Турнір проходив із 26 до 29 червня у Полтаві і був присвячений пам'яті одного з засновників Олімпійського руху Олексія Бутовського. Участь у змаганнях взяли 100 спортсменів із Полтави, Харкова, Маріуполя, Кременчука, Дніпра, Вінниці, Одеси та Решетилівки.

 

За результатами турінру кременчуцький боксер Дамір Федій (вагова категорія 50 кг) виборов ІІІ місце та здобув бронзову нагороду. Готував спортсмена до змагань тренер Олександр Мальцев.

Нагадаємо, у березні спортсмени ліцею вибороли 5 нагород на чемпіонаті області з боксу серед юніорів та юніорок.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім. І. Піддубного
Теги: спорт спортивний ліцей бокс обласний турнір
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