Полтавська чиновниця переплатила понад 2,7 млн грн при закупівлі запчастин до тракторів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Тепер вона постане перед судом

У Полтаві судитимуть чиновницю за зловживання службовим становищем під час закупівлі обладнання для тракторів: переплата під час закупівель перевищила 2,7 мільйона гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, у червні 2024 року Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради проводило тендер. Переможцем стало київське підприємство, з яким уклали договір на постачання обладнання за завищеними цінами. Погодила угоду працівниця управління.

Унаслідок дій посадовиці міський бюджет зазнав збитків на понад 2,7 млн грн. Прокуратура подала цивільний позов, щоб відшкодувати цю суму.

Обвинувачену на місяць відсторонили від посади. Також їй обрали запобіжний захід у вигляді застави. Дії жінки кваліфікують за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, торік на Полтавщині судили сільського голову, який переплатив понад 230 тис. грн на закупівлі трактора.