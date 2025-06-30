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Фотофакт: у Кременчуці починає «цвісти» вода у Дніпрі

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 131

 

Попри розвиток у воді ціанобактерій, за даними МОЗу, нині водойма придатна для купання

У Кременчуці в межах центральної набережної починає «цвісти» вода у Дніпрі. Появу синьо-зелених водоростей у водоймі помітили журналісти «Кременчуцького Телеграфа» сьогодні, 30 червня.

 

Що таке «цвітіння» води й чому воно небезпечне

Явище «цвітіння» води обумовлене активним розмноженням у прісних або солоних водоймах синьо-зелених водоростей, або ж ціанобактерій. Виникає воно переважно на поверхні у водоймах із повільною течією. Крім того, останнім часом  «цвітіння» води обумовлене підвищенням температури повітря та низьким рівнем опадів.

Перевищення вмісту таких бактерій у воді призводить до зменшення у ній кисню. Натомість там з’являється метан, сірководень, аміак та інші високотоксичні речовини.

 

Усе це може здійснювати негативний вплив на організм людини. Зокрема, купання у такій воді може викликати:

  • шкірні висипання по всьому тілу;
  • свербіж;
  • алергічна реакція (наприклад, астма);
  • почервоніння шкіри, слизової оболонки очей та носа;
  • висипи та пухирі навколо рота й носа.

А від потрапляння такої води в організм можуть виникнути:

  • підвищення температури;
  • болі в животі;
  • нудота і блювота;
  • діарея;
  • біль у горлі;
  • головний біль;
  • біль у м’язах і суглобах;
  • пухирі в роті;
  • виникнення захворювання печінки;
  • виникнення захворювання нирок.

Зокрема, найбільш вразливими до впливу води із перевищеним вмістом синьо-зелених водоростей є діти та люди похилого віку.

 

Але попри те, що вода у Дніпрі вже починає «цвісти», за останніми даними МОЗу, вода у Дніпрі відповідає санітарним нормам, тож купатися в межах центрального пляжу міста можна без шкоди для здоров’я.

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Автор: Яна Гудзь Фото: Сабина Юркіна
Теги: Дніпро пляж вода цвітіння води
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