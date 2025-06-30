Фотофакт: у Кременчуці починає «цвісти» вода у Дніпрі

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 131

Попри розвиток у воді ціанобактерій, за даними МОЗу, нині водойма придатна для купання

У Кременчуці в межах центральної набережної починає «цвісти» вода у Дніпрі. Появу синьо-зелених водоростей у водоймі помітили журналісти «Кременчуцького Телеграфа» сьогодні, 30 червня.

Що таке «цвітіння» води й чому воно небезпечне

Явище «цвітіння» води обумовлене активним розмноженням у прісних або солоних водоймах синьо-зелених водоростей, або ж ціанобактерій. Виникає воно переважно на поверхні у водоймах із повільною течією. Крім того, останнім часом «цвітіння» води обумовлене підвищенням температури повітря та низьким рівнем опадів.

Перевищення вмісту таких бактерій у воді призводить до зменшення у ній кисню. Натомість там з’являється метан, сірководень, аміак та інші високотоксичні речовини.

Усе це може здійснювати негативний вплив на організм людини. Зокрема, купання у такій воді може викликати:

шкірні висипання по всьому тілу;

свербіж;

алергічна реакція (наприклад, астма);

почервоніння шкіри, слизової оболонки очей та носа;

висипи та пухирі навколо рота й носа.

А від потрапляння такої води в організм можуть виникнути:

підвищення температури;

болі в животі;

нудота і блювота;

діарея;

біль у горлі;

головний біль;

біль у м’язах і суглобах;

пухирі в роті;

виникнення захворювання печінки;

виникнення захворювання нирок.

Зокрема, найбільш вразливими до впливу води із перевищеним вмістом синьо-зелених водоростей є діти та люди похилого віку.

Але попри те, що вода у Дніпрі вже починає «цвісти», за останніми даними МОЗу, вода у Дніпрі відповідає санітарним нормам, тож купатися в межах центрального пляжу міста можна без шкоди для здоров’я.