Фотофакт: у Кременчуці починає «цвісти» вода у Дніпрі

У Кременчуці в межах центральної набережної починає «цвісти» вода у Дніпрі. Появу синьо-зелених водоростей у водоймі помітили журналісти «Кременчуцького Телеграфа» сьогодні, 30 червня.
Явище «цвітіння» води обумовлене активним розмноженням у прісних або солоних водоймах синьо-зелених водоростей, або ж ціанобактерій. Виникає воно переважно на поверхні у водоймах із повільною течією. Крім того, останнім часом «цвітіння» води обумовлене підвищенням температури повітря та низьким рівнем опадів.
Перевищення вмісту таких бактерій у воді призводить до зменшення у ній кисню. Натомість там з’являється метан, сірководень, аміак та інші високотоксичні речовини.
Усе це може здійснювати негативний вплив на організм людини. Зокрема, купання у такій воді може викликати:
А від потрапляння такої води в організм можуть виникнути:
Зокрема, найбільш вразливими до впливу води із перевищеним вмістом синьо-зелених водоростей є діти та люди похилого віку.
Але попри те, що вода у Дніпрі вже починає «цвісти», за останніми даними МОЗу, вода у Дніпрі відповідає санітарним нормам, тож купатися в межах центрального пляжу міста можна без шкоди для здоров’я.
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