На Кременчуччині вигорів 1 га сухостою — надзвичайники

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Сьогодні, 30 червня, в одному з сіл Кам’янопотоківської громади на Кременчуччині горів сухостій. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За попередніми даними, вогонь охопив близько 1 га відкритої території. На місці працювали представники місцевої пожежної охорони — вони ліквідували загоряння та запобігли поширенню вогню на більшу територію.

Попередньо внаслідок загоряння ніхто не постраждав. Нині рятувальники встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині за добу вигоріло близько 3 га сухостою.



