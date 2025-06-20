У Кременчуцькому районі за добу вигоріло майже 3 гектари сухостою

Горіло в селах Іванове Селище та Гориславці — пожежі ліквідували рятувальники з Глобиного та Піщаного
Минулої доби у Кременчуцькому районі сталися дві пожежі на відкритих територіях. Про це 20 червня повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Перший виклик рятувальники отримали о 16.07 — горів сухостій у селі Іванове Селище Глобинської громади. Другу пожежу зафіксували вже ввечері — о 22.49 у селі Гориславці Піщанської громади, на вулиці Державності.
Вогонь знищив загалом близько 2,6 га сухої рослинності. До гасіння залучалися підрозділи 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 6-ї ДПРП та місцева пожежна охорона з Глобиного.
Причини займання наразі встановлюють.
Нагадаємо, що 18 червня на вулиці Полковника Гегечкорі у Кременчуці згорів легковий Renault.
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