У Кременчуці горіла машина: фото

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Ввечері 18 червня на вулиці Полковника Гегечкорі загорівся легковий автомобіль Рено. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок пожежі знищено даний автомобіль. Причина займання розглядається, як несправність електричної системи машини.

Нагадаємо, найближчими днями, 18 та 19 червня, у Кременчуцькому районі та на Полтавщині оголосили підвищений рівень пожежної небезпеки.