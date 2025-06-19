У Кременчуці горіла машина: фото

Ввечері 18 червня на вулиці Полковника Гегечкорі загорівся легковий автомобіль Рено. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок пожежі знищено даний автомобіль. Причина займання розглядається, як несправність електричної системи машини.
Нагадаємо, найближчими днями, 18 та 19 червня, у Кременчуцькому районі та на Полтавщині оголосили підвищений рівень пожежної небезпеки.
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