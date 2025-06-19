Автономна робота до 12 годин: на Полтавщині створюватимуть енергонезалежні заклади освіти

На першому етапі проєкту розглядатимуть найбільші опорні школи з наявними бомбосховищами і твердопаливними котлами для обігріву
У Полтавській області створюватимуть енергонезалежні заклади освіти, які зможуть автономно функціонувати до 12 годин з можливими відключеннями світла. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут 18 червня.
Такі заклади діятимуть не лише на Полтавщині, а й в Україні загалом. Відповідне питання про створення енергонезалежних осередків розглянули під час наради з керівниками областей в Офісі Президента.
За його словами, опорні школи у громадах стануть місцями, де діти зможуть перебувати в позанавчальний час до пізнього вечора. Тут вони зможуть займатися спортом, переглядати фільми, слухати лекції, грати в розвиваючі ігри тощо.
На першому етапі проєкту розглядатимуть найбільші опорні школи з наявними бомбосховищами і твердопаливними котлами для обігріву. Там, де немає котлів, встановлять резервні. Надалі розглядатимуть всі інші опорні заклади освіти.
Перша: заміна всіх освітлювальних ламп на енергозберігаючі, що дозволить скоротити обʼєми споживання електроенергії.
Друга: встановлення сонячних панелей, акумуляторів та інверторів відповідної потужності.
Третя: обладнання шкіл необхідним устаткуванням для роботи із дітьми в позанавчальний час на території закладів освіти.
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