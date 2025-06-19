Автономна робота до 12 годин: на Полтавщині створюватимуть енергонезалежні заклади освіти

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 142

На першому етапі проєкту розглядатимуть найбільші опорні школи з наявними бомбосховищами і твердопаливними котлами для обігріву

У Полтавській області створюватимуть енергонезалежні заклади освіти, які зможуть автономно функціонувати до 12 годин з можливими відключеннями світла. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут 18 червня.

Такі заклади діятимуть не лише на Полтавщині, а й в Україні загалом. Відповідне питання про створення енергонезалежних осередків розглянули під час наради з керівниками областей в Офісі Президента.

— Мета проєкту — створити осередки на базі шкіл, які, незважаючи на можливі відключення світла, у громадах будуть продовжувати автономну роботу завдяки акумуляторам та сонячній генерації, — йдеться у повідомленні заступника керівника ОП Віктора Микити.

За його словами, опорні школи у громадах стануть місцями, де діти зможуть перебувати в позанавчальний час до пізнього вечора. Тут вони зможуть займатися спортом, переглядати фільми, слухати лекції, грати в розвиваючі ігри тощо.

На першому етапі проєкту розглядатимуть найбільші опорні школи з наявними бомбосховищами і твердопаливними котлами для обігріву. Там, де немає котлів, встановлять резервні. Надалі розглядатимуть всі інші опорні заклади освіти.

Що передбачає проєкт:

Перша: заміна всіх освітлювальних ламп на енергозберігаючі, що дозволить скоротити обʼєми споживання електроенергії.

Друга: встановлення сонячних панелей, акумуляторів та інверторів відповідної потужності.

Третя: обладнання шкіл необхідним устаткуванням для роботи із дітьми в позанавчальний час на території закладів освіти.

— Водночас буде сформовано програми зайнятості дітей у позанавчальний час до пізнього вечора на території школи залежно від віку та індивідуальних побажань, — йдеться у повідомленні.

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