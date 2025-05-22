Три школи Кременчука отримають гроші з держбюджету на протипожежний захист

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 134

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл субвенції на протипожежний захист закладів загальної середньої освіти. Серед отримувачів — три навчальні заклади Кременчука. Про це написали на Урядовому порталі 21 травня.

Хто отримає гроші від держави:

Кременчуцька гімназія № 21

Кременчуцька гімназія № 26

Кременчуцький спортивний ліцей імені Івана Піддубного.

Фінансування спрямоване на облаштування систем протипожежного та протидимного захисту, централізованого пожежного спостереження, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопроводу, систем блискавкозахисту, а також на вогнезахисну обробку конструкцій і закупівлю первинних засобів пожежогасіння, йдеться у повідомленні.

Загалом на Полтавщині субвенцію отримають 14 закладів освіти, включаючи вісім ліцеїв, спортивний ліцей, дві школи та три гімназії, що беруть участь в експериментальному проєкті з посилення безпеки в освітньому середовищі.

Цьогоріч уряд вперше передбачив 500 млн грн на протипожежний захист у школах, що є частиною ширшої політики створення безпечного освітнього середовища.

Нагадаємо, у Кременчуцькій гімназії № 2 запрацювала сонячна електростанція.