Три школи Кременчука отримають гроші з держбюджету на протипожежний захист

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл субвенції на протипожежний захист закладів загальної середньої освіти. Серед отримувачів — три навчальні заклади Кременчука. Про це написали на Урядовому порталі 21 травня.
Фінансування спрямоване на облаштування систем протипожежного та протидимного захисту, централізованого пожежного спостереження, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопроводу, систем блискавкозахисту, а також на вогнезахисну обробку конструкцій і закупівлю первинних засобів пожежогасіння, йдеться у повідомленні.
Загалом на Полтавщині субвенцію отримають 14 закладів освіти, включаючи вісім ліцеїв, спортивний ліцей, дві школи та три гімназії, що беруть участь в експериментальному проєкті з посилення безпеки в освітньому середовищі.
Цьогоріч уряд вперше передбачив 500 млн грн на протипожежний захист у школах, що є частиною ширшої політики створення безпечного освітнього середовища.
Нагадаємо, у Кременчуцькій гімназії № 2 запрацювала сонячна електростанція.
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