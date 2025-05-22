Стало відомо, скільки отримав харків'янин, який у Полтаві зґвалтував 13-річного хлопчика

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 493

Також його судили за виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Полтавської окружної прокуратури мешканця Харківської області визнали винним у зґвалтуванні, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, а також зберіганні, виготовленні та збуті дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Його засудили до 11 років з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей, строком на 2 роки.

У суді І інстанції довели, що влітку 2022 року чоловік приїхав у Полтаву та на березі річки зґвалтував 13-річного хлопчика. Свої дії він зняв нв мобільний, а фотографії розповсюдив серед знайомих.

Вину чоловік не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, нещодавно на 15 років за ґратами засудили жителя Горішніх Плавнів за замахи на зґвалтування неповнолітніх та побиття.