Полтавщина отримає 6,5 млн грн на протипожежний захист для шкіл області

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 105

Заклади освіти Полтавщини отримають 6,5 мільйонів гривень субвенції на покращення протипожежних заходів. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

За словами т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, розподілять ці кошти між 14 закладами освіти області. Їх отримають вісім ліцеїв, спортивний ліцей, дві школи та три гімназії. Усі вони стали учасниками експериментального проєкту із посилення пожежної безпеки у закладах освіти. Впроваджуватимуться такі заходи на умовах співфінансування.

Витратити цю субвенцію можна буде на:

налаштування системи протипожежного та протидимного захисту, системи централізованого протипожежного споживання, системи диспетчеризації протипожежного захисту, системи внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопроводу, системи блискавкозахисту;

здійснення вогнезахисного оброблення конструкції;

закупівлю та обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

Загалом же участь у проєкті взяли заклади освіти з усіх областей України окрім Херсонської, Донецької та Луганської областей. Виділили на протипожежні заходи на усі заклади освіти 227,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, про участь закладів освіти області у цьому проєкті було відомо ще у січні. А кілька років тому у Кременчуці рішенням суду закривали 5 шкіл через порушення правил пожежної безпеки.