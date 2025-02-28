У Полтаві чоловіка судили за розповсюдження інформації про місця розташування військових патрулів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 230

В одному із місцевих телеграм-каналів обвинувачений щонайменше 8 разів написав, де у місті військовослужбовці проводять мобілізаційні заходи

У Полтаві судили місцевого жителя, який протягом кількох місяців минулого року в одному із телеграм-каналів повідомляв про місця перебування патрулів, що проводять мобілізаційні заходи, на вулицях міста. Про це стало відомо з ухвали Київського районного суду Полтави від 25 лютого 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що чоловік упродовж липня-листопада 2024 року написав мінімум 8 повідомлень в одному із полтавських телеграм-каналів. Група нараховувала понад 22 тисячі користувачів, і публікували в ній інформацію про розташування мобільних, тимчасових блок-постів, а також перебування військовослужбовців, залучених до проведення мобілізаційних заходів.

Такі вчинки чоловіка суд оцінює як перешкоджання законній діяльності ЗСУ, що призводить до зростання напруження у суспільстві, що призводить до зменшення кількості військовозобов’язаних, які приходять до територіальних центрів.

На суді чоловік свою вину у скоєному визнав та щиро розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Проте на підставі ст. 75 ККУ звільнив його від покарання у вигляді позбавлення волі та призначив два роки випробувального іспитового строку.

Також у чоловіка вилучили мобільний телефон Iphone 14 Plus, з якого він писав повідомлення у чаті.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Полтавщині правоохоронці розслідують справу про публікування у соцмережах місць знаходження працівників ТЦК та СП.